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Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане

До этого он занимал должность замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Александр Рудаков назначен новым послом России в Ливане. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.

"Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливанской Республике", - говорится в документе. Ранее Рудаков занимал должность замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

Другим указом президент освободил от должности Александра Засыпкина, возглавлявшего российскую дипмиссию в Бейруте с 2010 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛиванРоссия
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