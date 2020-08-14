Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Александр Рудаков назначен новым послом России в Ливане. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.

"Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливанской Республике", - говорится в документе. Ранее Рудаков занимал должность замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

Другим указом президент освободил от должности Александра Засыпкина, возглавлявшего российскую дипмиссию в Бейруте с 2010 года.