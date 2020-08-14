Постпред РФ в Вене обеспокоен попытками США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Продление оружейного эмбарго в отношении Ирана - это нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН, предусматривающей порядок поставок в Иран вооружений и военной техники. Об этом заявил в пятницу в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя внесение США в СБ ООН проекта соответствующей резолюции.

"Попытка США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана представляет собой нарушение Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН, - подчеркнул Ульянов. - Единственным законным способом продления эмбарго <...> является соответствующее решение Совместной комиссии по [реализации] Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое должно быть принято методом консенсуса".

В среду постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Соединенные Штаты внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений и их покупку у него, призвав всех членов Совбеза поддержать инициативу. Уже идет процедура письменного голосования. Как сообщил ТАСС источник в организации, результаты объявят сегодня после 17:30 по нью-йоркскому времени (15 августа, 00:30 мск).

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. В то же время опрошенные ТАСС дипломаты выразили сомнение в том, что резолюция наберет девять необходимых голосов, чтобы для ее блокирования понадобилось вето.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как подчеркнул российский министр, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.