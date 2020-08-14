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Отставки и назначения

Глава Минтранспорта Хабаровского края уволился после критики Дегтярева

Исполнять обязанности министра будет Павел Андрюшко

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил нового главу регионального министерства транспорта, прежний уволился после критики его работы по строительству дороги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

"Максим Прохоров написал заявление по собственному желанию и ушел с поста и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Михаил Дегтярев назначил на этот пост Павла Андрюшко. Он возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас, соответственно, будет еще и исполнять обязанности министра", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее Дегтярев сообщал о намерении уволить и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Прохорова за попытку отложить строительство участков дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын. По его словам, Прохоров "под шумок" положил ему бумагу о нецелесообразности работ и переносе их на следующий год. Дегтярев назвал это саботажем.

Строительство дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына с населением около 11 тыс. человек - важнейший фактор развития этой территории. Часть участков трассы построена, но полноценного автомобильного проезда нет. Продукты, топливо и другие грузы доставляют по железной дороге. После посещения Дегтяревым района пресс-служба регионального правительства сообщала, что местные жители жалуются на высокую стоимость товаров, и ситуация должна нормализоваться после завершения строительства дороги.

Теги
РоссияОтставки и назначенияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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