Пискарев направил запросы в МИД, ФСБ и СВР о возможном иностранном гражданстве у депутатов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых членов нижней палаты парламента. Ранее такое поручение комитету дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке", - приводит слова Пискарева его пресс-служба в пятницу.

Проверка депутатов на наличие иностранного гражданства была начата в конце июля по поручению председателя палаты. Первоначально запрос был направлен в ЦИК России. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что проверка действующих парламентариев относительно наличия иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию ЦИК.