Врио главы Чувашии предложил открыть в республике на выборах в сентябре единый информцентр

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа./ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил Общественной палате Чувашии создать на своей базе единый информационный центр на время единого дня голосования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

"На мой взгляд, создание информационного центра на базе Общественной палаты Чувашской Республики, куда бы стекалась вся информация о ходе голосования, о подготовке, о выявленных нарушениях, о мерах реагирования, позволит минимизировать все возможные нарушения и обеспечит максимальное информирование населения о ходе выборного процесса", - пояснил Николаев, слова которого приводит пресс-служба.

Президент России Владимир Путин 29 января снял руководителя республики Михаила Игнатьева с должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев. Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. В течение 11-12 сентября, согласно постановлению Центризбиркома России, пройдет досрочное голосование. Глава республики избирается сроком на пять лет.