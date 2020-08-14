Доходы главы Оренбургской области за 2019 год уменьшились на 32 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Доход губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в 2019 году составил 202 млн 154 тыс. рублей, что почти на 32 млн рублей меньше, чем годом ранее. Сведения о доходах главы региона опубликованы на портале правительства области.

Согласно декларации, в индивидуальной собственности Паслера, как и годом ранее, находятся два земельных участка площадью 936 и 1 829 кв. м. В списке недвижимости также значатся жилой дом площадью 555,1 кв. м и иное недвижимое имущество площадью 177,9 кв. м. Губернатор сохранил в пользовании квартиру площадью 267,3 кв. м. По итогам 2018 года руководитель региона владел двумя прицепами к легковым автомобилям и двумя снегоходами, теперь в декларации среди транспортных средств указаны два прицепа и один снегоход.

В декларации Паслера приведены сведения о доходах и имуществе трех несовершеннолетних детей. Одному из них принадлежит квартира площадью 267,3 кв. м, а в пользовании находятся земельный участок и жилой дом, совпадающие по площади с недвижимостью отца. Второй ребенок пользуется квартирой площадью 127,4 кв. м, тем же домом и участком. У третьего кроме квартиры площадью 127,4 кв. метра в России в пользовании находится комната в общежитии, которая располагается в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Денис Паслер с марта 2017 года исполнял обязанности гендиректора холдинга "Т плюс", крупнейшей частной компании в РФ, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 21 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона Дениса Паслера. В сентябре 2019 года он был избран главой Оренбургской области.