В Совфеде прокомментировали предложение признать служебной тайной сведения в военной сфере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Служебная тайна в российской военной сфере, к которой Минобороны РФ предлагает отнести конфиденциальные сведения, не являющиеся государственной тайной, может касаться в том числе информации о передовых технологиях и технологиях двойного назначения. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

"Я считаю, что это правильная инициатива. У нас очень часто сегодня информация, которая, скажем так, двойного значения, во-первых, неправильно трактуется, во-вторых, неправильно подается. Чем меньше информации, не предназначенной для свободного распространения, будет циркулировать в СМИ, тем лучше", - заявил Кожин.

"Все, что связано с передовыми технологиями, должно носить ограниченный характер. Если это технологии двойного назначения, то есть это технологии, которые могут использоваться и в мирных целях, и для производства военной продукции, вооружений, то тем более. Двойных технологий огромное количество, начиная с металловедения, заканчивая производством электронной техники, компонентной базы, химическими технологиями", - добавил сенатор.

Ранее Минобороны России предложило признать на законодательном уровне данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере, конфиденциальными и ввести административную ответственность за разглашение служебной тайны. Об этом говорится в проекте изменений в закон "Об обороне", опубликованном для общественного обсуждения. В документе отмечается, что мероприятия, которые проводятся в РФ по ограничению доступа к информации в области обороны (в том числе в отношении государственного оборонного заказа), не отнесенной к государственной тайне, не позволяют ограничить ее распространение в открытых источниках.

Статья 13.14 КоАП "Разглашение информации с ограниченным доступом" предусматривает штраф для граждан от 500 до 1 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, за исключением случаев, когда разглашение информации влечет уголовную ответственность.