Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля заявлении российского лидера о необходимости созыва соответствующего саммита.

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана, - отмечается в заявлении. - Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД".

"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействия формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия, - отмечается в заявлении. - Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона".

Путин призвал партнеров внимательно взвесить это предложение. "Альтернатива - дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта, - предупредил российский лидер. - Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты".

"Вопрос срочный, - заключил глава государства. - В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видео-саммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств".

Обвинения в адрес Ирана безосновательны

Путин назвал безосновательными обвинения в адрес Ирана, звучащие на площадке Совета Безопасности ООН, и подтвердил приверженность России иранской ядерной сделке. В своем заявлении российский лидер отметил, что дискуссии по иранскому вопросу в СБ ООН "становятся все более напряженными".

"Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности", - подчеркнул российский лидер.

"Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что при выстраивании целостной конструкции безопасности в зоне Персидского залива "важно сохранить тот позитивный "багаж", который ценой немалых усилий удалось наработать ранее".

Нет места шантажу

Путин назвал недопустимыми шантаж и диктат с чьей-либо стороны в зоне Персидского залива, как и в любой другой точке мира. Российский лидер призвал коллективно преодолевать возникающие в регионе проблемы.

"В этом регионе (Персидского залива - прим. ТАСС), как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в 2019 году Россия представила обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива, где были "прочерчены конкретные пути для эффективного разрешения клубка проблем в этом регионе". "Убеждены, что проблемы можно преодолеть, если с должным вниманием и ответственностью подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе", - говорится в заявлении президента РФ.

Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива была обнародована Россией в июле 2019 года. В ее основу были положены такие принципы, как поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего устава ООН и резолюций ее Совета Безопасности. Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, - создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона.

В среду постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Соединенные Штаты внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений и их покупку у него, призвав всех членов Совбеза поддержать инициативу. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.