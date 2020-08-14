Лебедев стал лидером по доходам среди вице-спикеров Думы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Игорь Лебедев (ЛДПР) заработал больше всех среди вице-спикеров Госдумы в 2019 году, его доходы за этот период составили 34 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов депутатов за прошлый год, опубликованные в пятницу на сайте нижней палаты парламента.

Согласно декларации за 2019 год, Лебедев владеет той же недвижимостью, что и годом ранее: квартира площадью почти 659 кв. м и два нежилых помещения, автотранспорт в декларации не указан. В 2018 году доход Лебедева составил почти 20,4 млн рублей, а в 2017 году - 36,1 млн рублей.

Вторую строчку в рейтинге, как и годом ранее, занимает вице-спикер Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") - ее доход в 2019 году составил чуть больше 18,9 млн рублей против 21 млн рублей в 2018 году и 25,4 млн рублей в 2017 году. Как и годом ранее, депутат владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Ей по-прежнему принадлежат дом, две квартиры, два земельных участка, при этом Епифанова избавилась от двух из трех нежилых помещений, задекларированных ранее.

Петр Толстой (фракция "Единая Россия"), занявший в прошлом году верхнюю строчку рейтинга среди вице-спикеров с доходом за 2018 год на сумму почти 22 млн рублей, в 2019 году заработал порядка 17,5 млн рублей. Депутат по-прежнему владеет четырьмя жилыми домами и несколькими земельными участками, в его автопарке есть три внедорожника и две моторные лодки.

Доходы других вице-спикеров

Вице-спикер от "Единой России" Алексей Гордеев (бывший замглавы правительства РФ, в феврале этого года сменил на должности зампредседателя палаты руководителя думских единороссов Сергея Неверова) оказался на четвертой строчке с доходом за 2019 год на сумму 17,2 млн рублей. Согласно декларации, у Гордеева нет жилья в собственности, но есть два отечественных раритетных автомобиля - "Москвич" М-403 и ГАЗ М-20 "Победа".

Вице-спикер Ирина Яровая ("Единая Россия") за прошлый год заработала 7,2 млн рублей против 6,41 млн рублей в 2018 году. У депутата по-прежнему нет в собственности недвижимости или автомобилей. В пользовании вице-спикера на срок депутатских полномочий находится квартира площадью 84,7 кв. м, а также дача площадью 196,5 кв. м (на возмездной основе).

Первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ) задекларировал доход в размере почти 6,3 млн рублей, указав в собственности садовый участок. Первый вице-спикер Александр Жуков ("Единая Россия") за прошлый год заработал почти 5,7 млн рублей и задекларировал, как и годом ранее, участок сельхозназначения, дом, квартиру, машино-место, машину Ambassador Grand и земельный участок на правах долевой собственности.

Как и годом ранее, наименьший среди вице-спикеров доход задекларировала единоросс Ольга Тимофеева - за 2019 год она заработала чуть больше 5,4 млн рублей (в 2018 году - 4,82 млн рублей). Она владеет машиной Mercedes-Benz GLK 300, квартирой площадью 141,3 кв. м, гаражом и машино-местом. В ее безвозмездном пользовании находится еще одна квартира площадью 68,2 кв. м.