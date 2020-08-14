Пономарев стал лидером по доходам среди сенаторов, заработав в 2019 году 2,76 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2019 года 2,76 млрд рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

Доход супруги сенатора за 2019 год составил около 32 млн рублей.

По итогам 2018 года Пономарев был также на первом месте, он заработал около 2,35 млрд рублей.

В тройку лидеров по доходам за 2019 год вошли заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Тамбовской области Александр Бабаков - 512 млн рублей, а также сенатор от Карелии Игорь Зубарев - 484,6 млн рублей.

Самый скромный доход - менее 2 млн рублей - за 2019 год задекларировала сенатор от Республики Тува Дина Оюн. Чуть больше (2,184 млн рублей) задекларировал бывший глава Калмыкии, а ныне сенатор от региона Алексей Орлов.