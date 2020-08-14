Пономарев стал лидером по доходам среди сенаторов, заработав в 2019 году 2,76 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2019 года 2,76 млрд рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.
Доход супруги сенатора за 2019 год составил около 32 млн рублей.
По итогам 2018 года Пономарев был также на первом месте, он заработал около 2,35 млрд рублей.
В тройку лидеров по доходам за 2019 год вошли заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Тамбовской области Александр Бабаков - 512 млн рублей, а также сенатор от Карелии Игорь Зубарев - 484,6 млн рублей.
Самый скромный доход - менее 2 млн рублей - за 2019 год задекларировала сенатор от Республики Тува Дина Оюн. Чуть больше (2,184 млн рублей) задекларировал бывший глава Калмыкии, а ныне сенатор от региона Алексей Орлов.