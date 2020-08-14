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Декларации о доходах чиновников

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

В 2019 году его доходы составили 5,28 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доходы депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по финансовому рынку Андрея Козенко ("Единая Россия"), который первым ранее получил официальное предупреждение от комиссии нижней палаты по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, в 2019 году составили 5,28 млн рублей. Это на 755,4 тыс. рублей больше, чем доход, который депутат задекларировал годом ранее. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2019 год, размещенные в пятницу на сайте нижней палаты.

Депутат также задекларировал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью порядка 800 кв. м, жилой дом площадью 411,1 кв. м. В декларации за 2018 год депутат в своей собственности указывал лишь земельный участок для ведения садоводства площадью 1200 кв. м.

Кроме того, депутат задекларировал квартиру площадью 168,9 кв. м, которая находится у него в найме на срок полномочий депутата Госдумы, и квартиру площадью 71,8 кв. м, которая находится в его безвозмездном пользовании. На ребенка депутата задекларирована квартира в безвозмездном пользовании площадью 55,5 кв. м. Кроме того, ребенок пользуется квартирой, которую Козенко получил в найм на время полномочий депутата.

В июле комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. В связи с этим комиссия впервые вынесла официальное предупреждение.

Проверка сведений депутата Козенко была проведена по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Обращение о необходимости провести проверку в нижнюю палату парламента направил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Как уточнял глава думской комиссии Отари Аршба, нарушения в декларациях Козенко связаны с незадекларированным имуществом, в отношении которого депутат вел споры с другим лицом.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияДекларации о доходах чиновниковАршба, Отари ИоновичКозенко, Андрей ДмитриевичКраснов, Игорь Викторович
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