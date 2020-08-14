Лавров ознакомил главу МИД Франции с инициативой Путина о саммите по Персидскому заливу

МОСКВА,14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе по телефону с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в пятницу ознакомил его с инициативой президента России Владимира Путина о проведении в онлайн-режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены также задачи нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы через соблюдение резолюции СБ ООН 2231. Лавров ознакомил Ле Дриана с выдвинутой 14 августа инициативой президента Владимира Путина о проведении в онлайн-режиме саммита по выработке путей обеспечения безопасности в зоне Персидского залива", - указали в министерстве.

Как отметили в министерстве, стороны также предметно обсудили тематику межливийского урегулирования и обменялись соображениями в связи с развитием военно-политической ситуации в стране. "Министры подчеркнули важность скорейшего установления надежного режима прекращения боевых действий и возобновления политпроцесса в соответствии с решениями Берлинской мирной конференции и резолюцией СБ ООН 2510", - информировали в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств согласовали график двусторонних контактов по широкому кругу вопросов российско-французского сотрудничества в соответствии с поручениями президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

В пятницу Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. "Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана, - отмечается в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. - Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД".