{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников

На сайте Совфеда нет деклараций о доходах трех сенаторов

Их наделили полномочиями членов верхней палаты уже после окончания декларационной кампании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сведения о доходах и имуществе сенаторов от Рязанской, Ярославской и Саратовской областей Ирины Петиной, Сергея Березкина и Олега Алексеева не опубликованы на сайте Совета Федерации. По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, это обусловлено тем, что их наделили полномочиями членов верхней палаты уже после окончания декларационной кампании.

На эту тему
Декларации о доходах госслужащих России

"Олег Иванович Ковалев (экс-сенатор от Рязанской области - прим. ТАСС) умер в мае, Ирину Петину наделили полномочиями сенатора в июне. Декларационная кампания была завершена до 1 апреля, поэтому она не попала в список для публикации сенаторов. Она не была сенатором на момент сдачи деклараций", - пояснил Тимченко, комментируя ситуацию.

Он добавил, что такая же ситуация с Березкиным и Алексеевым, они стали сенаторами 23 июня и 8 апреля соответственно.

По словам Тимченко, все сенаторы сдали сведения о доходах и имуществе вовремя.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковТимченко, Вячеслав СтепановичАлексеев, Олег АлександровичБерезкин, Сергей ВладимировичПетина, Ирина Александровна
Лавров ознакомил главу МИД Франции с инициативой Путина о саммите по Персидскому заливу
Стороны также рассмотрели задачи нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы и межливийское урегулирование, говорится в сообщении МИД РФ
Читать полностью