На сайте Совфеда нет деклараций о доходах трех сенаторов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сведения о доходах и имуществе сенаторов от Рязанской, Ярославской и Саратовской областей Ирины Петиной, Сергея Березкина и Олега Алексеева не опубликованы на сайте Совета Федерации. По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, это обусловлено тем, что их наделили полномочиями членов верхней палаты уже после окончания декларационной кампании.

"Олег Иванович Ковалев (экс-сенатор от Рязанской области - прим. ТАСС) умер в мае, Ирину Петину наделили полномочиями сенатора в июне. Декларационная кампания была завершена до 1 апреля, поэтому она не попала в список для публикации сенаторов. Она не была сенатором на момент сдачи деклараций", - пояснил Тимченко, комментируя ситуацию.

Он добавил, что такая же ситуация с Березкиным и Алексеевым, они стали сенаторами 23 июня и 8 апреля соответственно.

По словам Тимченко, все сенаторы сдали сведения о доходах и имуществе вовремя.