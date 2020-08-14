Посол РФ: Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, возвращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права.

Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры", - заявил Мезенцев ТАСС.

"Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!" - подчеркнул он, отметив, что "в заявлении Генеральной прокуратуры России представлена развернутая информация об основаниях возвращения 32 наших сограждан".

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту Белоруссии, президент Александр Лукашенко заявил, что россияне были отправлены в его страну намеренно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами". Песков уточнил, что задержанные - сотрудники частного охранного предприятия.