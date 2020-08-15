Мишустин встретится на Камчатке с общественниками и побеседует с врио главы региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует в третий день своего "дальневосточного турне" провести беседу с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и встретиться с представителями общественности региона.

Кроме того, как сообщалось ранее, предполагается, что в рамках этой поездки премьера на Дальний Восток его заместитель Дмитрий Чернышенко проведет 15 августа совещание о развитии экотуризма.

Рабочую поездку на Дальний Восток Мишустин начал 13 августа с посещения больницы и тепличного комплекса на Чукотке, а также совещания о ходе строительства Баимского ГОК.

На следующий день, уже на Камчатке, премьер вновь посетил больницу, которая, в отличие от чукотской, произвела на него не столь хорошее впечатление, и Мишустин пообещал помочь региону с возведением современного здания для этого медучреждения. Глава кабмина ознакомился в пятницу с работой местного рыболовецкого колхоза , а также провел совещание о развитии сферы электроэнергетики и о газификации регионов Дальнего Востока.

Уже в понедельник Мишустин продолжит свое знакомство с дальневосточными регионами в статусе премьера, отправившись в Магадан. Там он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с их работниками, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В завершение своей поездки председатель кабмина 18 августа проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, на этом совещании также будут обсуждаться вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. В Благовещенске Мишустин также проведет встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.