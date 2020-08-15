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Мишустин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился

Премьер-министр отметил, что причины ослабления притока людей на Камчатку связаны не только с деньгами, но и с качеством жизни в регион

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Качество жизни на Камчатке нужно сделать таким, чтобы к современной молодежи вернулась романтика, зовущая в этот регион. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае.

"К огромному сожалению, приток на Камчатку молодежи сократился", - констатировал глава кабмина. Он отметил, что в 1970-х годах на полуострове проживало более 400 тыс. человек, среди которых молодежь составляла примерно 30%. Сейчас же молодых людей в возрасте до 30 лет в крае насчитывается около 60 тыс., "и это где-то на 10% меньше чем то, что было в советское время".

По мнению Мишустина, причины ослабления притока людей на Камчатку связаны не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе. "Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки - потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", - подчеркнул глава правительства РФ.

Мишустин предложил на встрече обсудить вопросы, связанные в том числе со льготами и проблемами с бизнесом в регионе. Он назвал очень важным, чтобы тема привлекательности жизни на Камчатке была во главе угла для всех, в том числе для чиновников и бизнесменов. По его словам, условия здесь должны быть комфортными и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения социального обеспечения, возможностей образования и так далее.

Господдержка лизинга в авиации

Премьер-министр РФ считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей Камчатки.

Один из участников встречи, который руководит частной вертолетной компанией, напомнил, что субсидии предусмотрены лишь для регулярных перевозок, а на Камчатке они таковыми быть не могут, поскольку вылеты зависят от часто меняющихся погодных условий. "Очевидно, что они (перелеты) не могут быть здесь регулярными, - согласился с ним глава кабмина. - Мы посмотрим, что можем сделать с постановлением правительства (о субсидировании лизинговых платежей - прим. ТАСС), я соответствующее поручение по возвращении [в Москву] дам".

Премьер подчеркнул, что это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову. Он пообещал, что о решении по этому вопросу станет известно в течение двух недель.

Отвечая на предложение запустить механизм трейд-ин для обновления авиапарка в регионах, Мишустин заметил, что в таком виде, как это работает на авторынке, в авиации механизм действовать не может.

Собеседник главы кабмина также обратил внимание, что субсидии по лизинговым платежам предусмотрены только для лизинга самолетов, на вертолеты она не распространяется.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний Восток
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