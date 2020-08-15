Мишустин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Качество жизни на Камчатке нужно сделать таким, чтобы к современной молодежи вернулась романтика, зовущая в этот регион. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае.

"К огромному сожалению, приток на Камчатку молодежи сократился", - констатировал глава кабмина. Он отметил, что в 1970-х годах на полуострове проживало более 400 тыс. человек, среди которых молодежь составляла примерно 30%. Сейчас же молодых людей в возрасте до 30 лет в крае насчитывается около 60 тыс., "и это где-то на 10% меньше чем то, что было в советское время".

По мнению Мишустина, причины ослабления притока людей на Камчатку связаны не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе. "Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки - потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", - подчеркнул глава правительства РФ.

Мишустин предложил на встрече обсудить вопросы, связанные в том числе со льготами и проблемами с бизнесом в регионе. Он назвал очень важным, чтобы тема привлекательности жизни на Камчатке была во главе угла для всех, в том числе для чиновников и бизнесменов. По его словам, условия здесь должны быть комфортными и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения социального обеспечения, возможностей образования и так далее.

Господдержка лизинга в авиации

Премьер-министр РФ считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей Камчатки.

Один из участников встречи, который руководит частной вертолетной компанией, напомнил, что субсидии предусмотрены лишь для регулярных перевозок, а на Камчатке они таковыми быть не могут, поскольку вылеты зависят от часто меняющихся погодных условий. "Очевидно, что они (перелеты) не могут быть здесь регулярными, - согласился с ним глава кабмина. - Мы посмотрим, что можем сделать с постановлением правительства (о субсидировании лизинговых платежей - прим. ТАСС), я соответствующее поручение по возвращении [в Москву] дам".

Премьер подчеркнул, что это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову. Он пообещал, что о решении по этому вопросу станет известно в течение двух недель.

Отвечая на предложение запустить механизм трейд-ин для обновления авиапарка в регионах, Мишустин заметил, что в таком виде, как это работает на авторынке, в авиации механизм действовать не может.

Собеседник главы кабмина также обратил внимание, что субсидии по лизинговым платежам предусмотрены только для лизинга самолетов, на вертолеты она не распространяется.