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Небензя призвал партнеров в СБ ООН избежать усиления конфронтации по иранской теме

Как отметил постпред РФ, Москва готова к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами, чтобы "вывести ситуацию из опасного русла"
Постпред России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
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Постпред России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Россия призывает партнеров в СБ ООН избежать дальнейшего усиления конфронтации по иранской проблематике. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам голосования Совета Безопасности ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Американский документ не был принят, так как большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и Китай выступили против.

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"14 августа президент России Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу глав стран-постоянных членов СБ ООН, а также Германии и Ирана, чтобы наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации по этой теме в Совете Безопасности ООН, - сказал Небензя. - Мы призываем партнеров внимательно рассмотреть это предложение. В противном случае мы можем увидеть дальнейшее наращивание напряженности с возрастающим риском конфликта. Этого нужно избежать".

"Россия готова к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести ситуацию из опасного русла", - подчеркнул российский постпред.

"Уверены, что есть альтернатива угрозам и шантажу, конфронтации и принуждению, - добавил он - Общеприемлемое решение заключается в совместных действиях с учетом законных интересов безопасности всех региональных игроков".

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранГерманияРоссияКитайНебензя, Василий Алексеевич
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