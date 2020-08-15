Постпред РФ в Вене: попытка США продлить эмбарго по Ирану "с треском провалилась"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Предпринятая США попытка по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана "с треском провалилась". Об этом заявил в субботу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдет и сейчас", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.