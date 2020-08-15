В МИД России призвали не медлить с проведением встречи "пятерки" СБ ООН, ФРГ и Ирана

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Предложенная президентом России Владимиром Путиным встреча постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана должна пройти как можно скорее. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД России.

"Выдвинутое президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 14 августа предложение о созыве встречи глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана - это приглашение к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя", - отмечается в тексте документа.

На Смоленской площади указали на то, что предложенный США проект резолюции об установлении бессрочного, неограниченного запрета на поставки вооружений и военной техники в Иран и из этой страны был отвергнут в СБ ООН. "Его инициаторы заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой. Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ считают, что провал американского проекта резолюции свидетельствует о том, что международное право по-прежнему сильно, а закрепленную резолюцией СБ ООН ядерную сделку с Ираном необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон. "Со своей стороны будем продолжать делать максимум, чтобы не допустить дальнейшего подтачивания Соединенными Штатами международно-правовых основ современного миропорядка", - подчеркнули в министерстве, указав на то, что попытки США продлить антииранское эмбарго противоречат самой идее СБ ООН способствовать поддержанию и укреплению международного мира и безопасности.

"Нужен сосредоточенный поиск эффективных многосторонних решений с непременным участием всех заинтересованных государств, включая и членов СБ ООН, и Иран, и его соседей. Такие решения призваны заложить крепкую основу коллективной безопасности в Персидском заливе, в которой столь нуждается этот регион. В том, чтобы выйти из череды кризисов и конфликтов, заинтересованы не только те, кто живет в этой части мира и по соседству. Это - задача всего международного сообщества, поскольку обстановка в Персидском заливе существенно влияет на формирование общей геополитической среды. Поэтому так важно, чтобы СВПД и резолюция СБ ООН 2231 продолжали бесперебойно выполняться всеми сторонами", - заключили в МИД РФ.