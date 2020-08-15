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В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в республике после выборов главы государства, и выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

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"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии
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