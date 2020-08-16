В МИД не ждут прорыва от предстоящего раунда российско-американских консультаций в Вене

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Москва не ожидает прорыва от предстоящего раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене. Об этом заявил в воскресенье ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не ожидаю какого-либо прорыва от встречи, так как позиции сторон радикально различаются в некоторых аспектах. А прогресс, если он и есть, фиксируется очень медленно, - сказал он. - С точки зрения заключения каких-либо договоренностей, я бы здесь поостерегся".

Нет никаких свидетельств того, что подход Вашингтона относительно продления Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) изменился, считает замглавы МИД.

"По ДСНВ никаких сдвигов нет. Нет никаких материальных свидетельств того, что американский подход эволюционирует. Да, мы слышим временами сигналы, которые несколько отличаются от того, что американцы говорили раньше, но эти сигналы в меньшей степени относятся к ДСНВ. Они касаются того, что и как делать дальше", - сказал Рябков.

Дипломат также исключил возможность участия представителей КНР в предстоящем раунде консультаций по стратегической стабильности в Вене.

"Я совершенно исключаю вариант, при котором китайские представители могли бы там [на консультациях присутствовать]. Об этом они сами неоднократно говорили, и у меня нет оснований им не доверять", - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что в Москве считают необходимым вовлечение в дальнейшем всех стран в диалог по стратегической стабильности.