Россия рассматривает предложения США по космосу, включая создание горячих линий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российская сторона занимается изучением поступивших от США предложений по теме космоса, включая создание горячих линий контактов для предотвращения инцидентов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в воскресенье в интервью "Коммерсанту".

"Идеи разные. О наших идеях мы американцам говорили. И мы, конечно, серьезно рассматриваем то, что они предложили нам, включая аспект, о котором вы сказали", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию американских СМИ о предложении США создать горячие линии для предотвращения инцидентов в космосе.

При этом Рябков обратил внимание, что в данном случае нельзя вырывать отдельные элементы из общей канвы. "Это относится к теме космоса в целом. То, что там происходит, оказывало и будет оказывать возрастающее влияние на задачу обеспечения стратегической стабильности. Но и внутри этого космического досье есть сюжеты, которые не должны "выпирать", их нельзя искусственно обособлять от других. Там есть внутренние взаимосвязи, о них мы тоже говорим, и в принципе есть основа для продолжения соответствующих обсуждений", - указал он.

Рябков отметил, что на предстоящих 17-18 августа переговорах в Вене "не может не обсуждаться" тема космоса, но не будет углубленных переговоров по ней. "Такова предварительная договоренность сторон, в том числе с учетом того, что эксперты провели комплексный всесторонний анализ всех аспектов этого важнейшего досье. Сейчас осуществляется определенная "домашняя работа", - пояснил он.

В Вене 17-18 августа пройдут переговоры по стратегической стабильности между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Предыдущие переговоры Рябкова и Биллингсли в столице Австрии состоялись 22 июня.