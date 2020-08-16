Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.