Росгвардия не применяла спецсредства против участников акции на шихане Куштау

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росгвардия не применяла специальных средств против участников акции на горе (шихане) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

"В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шиханы Куштау, якобы используют спецсредства. Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются", - сказал собеседник агентства.