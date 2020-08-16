Довыборы в Московскую городскую думу планируют провести в 2021 году

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Московскую городскую думу в связи со смертью депутата городского парламента Николая Губенко планируют провести в следующем году. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"К сожалению, из-за такого печального события, смерти Николая Губенко, мандат освобождается в Мосгордуме. Необходимо в соответствии с законом провести довыборы по этому округу. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, либо если проводятся выборы депутатов ГД, то в один день. На 13 сентября 2020 года мы не успеваем назначить, поэтому мы проведем в следующем году", - сказал Реут.

Он отметил, что решение о назначения даты проведения дополнительных выборов должно быть принято не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. "В связи с этим в этом году мы не успеваем провести дополнительные выборы. Они будут проведены позже", - сказал Реут.