Мишустин в Магадане осмотрит объекты инфраструктуры и встретится с губернатором

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник отправится в Магадан, где продолжит свое знакомство с дальневосточными регионами. Он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работающими на них людьми, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Затем глава правительства РФ перелетит в завершающую точку своего дальневосточного маршрута - Благовещенск. В столице Амурской области он 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, на этом совещании будут обсуждаться вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

В Благовещенске Мишустин также проведет встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, побеседует с теми, кто там работает, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

Накануне Мишустин заявил журналистам, что в ходе поездки по регионам ДФО получил много предложений от представителей общественности и намерен доложить о них президенту России Владимиру Путину. Премьер напомнил, что глава государства ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из приоритетов государственной политики РФ.

"За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока. Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту России", - сказал Мишустин.