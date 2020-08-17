Путин и Эрдоган поговорили по телефону

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость запуска прямых переговоров противоборствующих сторон в Ливии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса, - говорится в сообщении. - Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН".

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом. "Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по идлибской зоне деэскалации, прежде всего принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму 2018 года", - отметили в Кремле.

Помимо ливийского и сирийского вопроса лидеры в разговоре затронули и другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.

Безопасность туристов

Как сообщили в Кремле, Путин в разговоре с Эрдоганом также подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских туристов в Турции.

"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", - говорится в сообщении.

В этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания.

Кроме того, лидеры рассмотрели некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.