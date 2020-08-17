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В МИД вызвали главу диппредставительства Нидерландов из-за ситуации с военным атташе РФ

В ведомстве выразили решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Временная поверенная в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник была вызвана в МИД России в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге.

"В МИД РФ выразили решительный протест послу Нидерландов в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

На Смоленской площади также подчеркнули, что подобные недружественные действия "усложняют и без того непростые двусторонние отношения". 

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