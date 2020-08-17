Глава Удмуртии после 2022 года намерен продолжить работать в республике

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что намерен после 2022 года продолжить работать руководителем региона. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Второе, я очень хочу работать в республике, поэтому свои намерения подтверждаю и по-прежнему акцентирую ваше внимание, что решение идти на выборы зависит от поддержки граждан и от эффективности команды, это измеряется очень легко", - сказал Бречалов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, власти не намерены отказываться от планов по развитию, в том числе экономики республики, несмотря на последствия пандемии.

"Еще важнее принять правильные решение сейчас, а не завтра, еще интереснее стало работать, потому что входили мы с одними цифрами с [первым вице-премьером Удмуртии] Александром Свининым с уверенностью, что мы к плану по средне-оптимистичному прогнозу добавим еще 10 млрд рублей в доходную часть бюджета, но сейчас, вы знаете, что у нас большой дефицит", - сказал Бречалов.

Александр Бречалов стал главой Удмуртии в 2017 году после ареста прежнего руководителя республики Александра Соловьева, которого обвинили во взяточничестве.