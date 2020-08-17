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Путин внес в Думу соглашение о сотрудничестве с Туркменистаном в сфере безопасности

Участники соглашения "сотрудничают также в области экологической безопасности и охраны окружающей среды"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности. Текст размещен в думской электронной базе.

Документ был подписан в Москве 10 апреля 2003 года. "Соглашением предусматривается, что стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических средств, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, нелегальной миграцией, контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей", - говорится в пояснительной записке.

Участники соглашения "сотрудничают также в области экологической безопасности и охраны окружающей среды".

"Соглашением устанавливается, что стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в пояснительных материалах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссия
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