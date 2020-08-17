Родителям несовершеннолетних участников АУЕ грозит до 3 лет лишения свободы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Родители несовершеннолетних участников экстремистского движения АУЕ, пропагандирующего криминальную субкультуру среди молодежи, могут попасть под уголовную ответственность по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", санкции которой предполагают до трех лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора и признал движение АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность.

"Организаторы и участники АУЕ могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае достижения ими шестнадцатилетнего возраста. Если возраст участника (организатора) АУЕ меньше 16 лет, вопрос о привлечении к ответственности будет решаться с его родителями (по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сказал Клишас.

Он отметил, что признание движения АУЕ экстремистским является лишь первым шагом в борьбе с данным явлением.

"Главные организаторы и активисты движения должны быть привлечены к уголовной ответственности, здесь сомнений нет, однако основная масса его участников, вовлеченных туда по незнанию или по принуждению, требует не наказания, а социализации. Задача государственных органов - не только вывести их из-под влияния АУЕ, но и дать новые точки приложения их энергии - образование, спорт, искусство", - подчеркнул Клишас.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб пресекли за 3,5 года в России деятельность более 30 группировок неформального движения криминальной направленности АУЕ, сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах.