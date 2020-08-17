Медведев обсудил подготовку к сентябрьским выборам с региональными штабами единороссов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обсудил в понедельник с региональными избирательными штабами партии подготовку к сентябрьскому единому дню голосования.

"Сегодня провел совещание с региональными избирательными штабами партии "Единая Россия" <...> Региональные партийные лидеры доложили о ходе подготовки к единому дню голосования, который состоится 13 сентября", - написал Медведев на своей странице в сети "ВКонтакте".

Председатель единороссов обратил внимание, что избирательная кампания в этом году "проходит в особых условиях, связанных в первую очередь с пандемией коронавируса и ее последствиями". "В каждом регионе ситуация различна. Экономических и социальных проблем, которые требуют неотложных решений, много. Политическая конкуренция высока", - констатировал он.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.