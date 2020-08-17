Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника "лесным братьям"

ТАЛЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии осудило установку памятника представителю "лесных братьев" - националистического вооруженного бандподполья послевоенного периода - Эльмару Илпу. Соответствующее заявление диппредставительство сделало в понедельник.

"70 лет тому назад сотрудниками МГБ (Министерства государственной безопасности) ЭССР на острове Сааремаа была ликвидирована банда Эльмара Илпа, на кровавом счету которой десятки жизней не только представителей советской власти, но и простых жителей Сааремаа, - говорится в комментарии, распространенном посольством. - И вот 70 лет спустя главарю банды в торжественной обстановке и на высоком официальном уровне был открыт памятник. На церемонии открытия прозвучало немало слов о "лесных братьях" как борцах за свободу".

Как указало диппредставительство, "в этой поразительной неразборчивости нивелируются следы совершенных этими бандитами преступлений, в т. ч. против самих эстонцев, которых эти "борцы за свободу" подозревали в сотрудничестве с "оккупационными властями". В частности, только за два с половиной года с октября 1944 г. по январь 1947 г. "лесными братьями" в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами, отметило посольство.

"Их "лесные братья" убивали с особой жестокостью, перед смертью пытали и мучили, - заявило диппредставительство. - На то, чтобы противостоять "ненавистному врагу" в открытом бою, силенок и смелости у них не хватало, а вот на расправу с безоружными активистами, простыми крестьянами, учителями, сотрудниками учреждений они были скоры".

Российский дипломаты отметили, что у Эльмара Илпа еще в довоенной Эстонии возникли серьезные проблемы с законом, а во времена немецкой оккупации он был посажен в тюрьму за совершенные кражи. "Но для поиска "народного героя", как выясняется, сгодится и такая креатура, - констатировали дипломаты. - А посему тут и памятник, и воинские почести. Считаем, что подобные "чествования" способны лишь внести раскол в эстонское общество. Не вызовет понимания и за пределами Эстонии возведение обыкновенного уголовника, а впоследствии отъявленного садиста и кровавого убийцы в стан национальных героев".

В воскресенье эстонский телеканал ETV сообщил, что в деревне Луулупе на эстонском острове Сааремаа появился памятник Эльмару Илпу. На церемонии открытия присутствовал спикер парламента Хенн Пыллуаас, который назвал "лесных братьев" борцами за свободу и призвал чтить их память. Вооруженные формирования "лесных братьев" действовали в Эстонии с 1944 по 1953 г. Их участники, скрываясь в лесах, вели борьбу против советской власти. Максимальная численность движения составляла до 15 тыс. человек.