Мишустин проведет в Благовещенске заседание комиссии по развитию Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет во вторник в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Столица Амурской области - последняя точка недельного дальневосточного турне главы правительства, которое он начал 13 августа в Анадыре.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, на совещании обсудят вопросы выполнения поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, планируется затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

В Благовещенске Мишустин также встретится с гражданами для обсуждения вопросов выполнения государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека".

Помимо этого, он примет участие в церемонии запуска строительства Амурского газохимического комплекса компании "Сибур". В планах Мишустина также встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым и беседа с врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

Премьер приехал в Благовещенск в понедельник. В Амурской области он уже осмотрел недавно построенный автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. К транспортному переходу, соединяющему РФ и КНР, глава кабмина прибыл на вертолете из аэропорта Благовещенска. Здесь он также пообщался с рабочими, которые участвовали в строительстве моста и поздравил их с этим проектом, который, по словам Мишустина, является уникальным инновационным проектом, вызывающим гордость за страну.

Ранее в ходе своей поездки российский премьер также посетил Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.