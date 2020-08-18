Мишустин встретился с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым обсудил вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и социальной защиты населения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - говорится в сообщении.