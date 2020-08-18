Мишустин пожелал выздоровления заразившимся коронавирусом журналистам и поблагодарил их

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал скорейшего выздоровления журналистам правительственного пула, которые заразились коронавирусом, и поблагодарил их за работу. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

"Здоровье и жизнь журналистов являются для нас приоритетом, поэтому после того, как стало известно о положительных тестах, председатель правительства поручил обеспечить возвращение коллег домой с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Михаил Владимирович поблагодарил журналистов за работу и пожелал им скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба правительства слова Белякова.

Он подчеркнул, что программа рабочей поездки Мишустина не корректировалась, все запланированные совещания и встречи прошли по графику. По его словам, журналисты пула находились в тесном контакте друг с другом, поэтому риск передачи вируса в случае заражения кого-либо из них был достаточно высок. "Именно поэтому принимались все необходимые меры для контроля за ситуацией, включая проведение регулярных тестирований с привлечением медицинских работников", - отметил он.

Ранее сообщалось, что весь пул журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, вылетел из Благовещенска после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

"Дальневосточное турне" главы кабмина началось в четверг, 13 августа, и заканчивается 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.