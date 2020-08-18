Глава Приморья отправил в отставку замминистра в связи с антикоррупционным расследованием

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправил в отставку заместителя министра промышленности и торговли региона Елену Коваль в связи с расследованием фактов коррупции в ведомстве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Данные расследования стали поводом для того, чтобы губернатор попросил Елену Коваль покинуть команду", - говорится в сообщении. Формально Коваль освобождена от занимаемой должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию. Соответствующий приказ Кожемяко подписал во вторник.

"Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли, допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных. В настоящее время Следственное управление Следственного Комитета по Приморского краю проводит проверку и выемку документов для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год", - говорится в сообщении.

По данным властей, под подозрением оказался еще один сотрудник департамента лицензирования и торговли, предположительно, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий.