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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Путин в беседе с Меркель назвал неприемлемыми попытки вмешаться извне в дела Белоруссии

Беседа состоялась по инициативе Берлина

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Берлина.

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"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов, - говорится в сообщении. - С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса". "Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - добавили в Кремле.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 16 августа в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияГерманияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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