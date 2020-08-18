ЦИК принял более 16 тыс. заявок о голосовании по месту нахождения на выборах в сентябре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Центризбирком России с 29 июля принял более 16 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах в сентябре по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель".

Согласно данным, опубликованным на сайте комиссии, на утро вторника ЦИК принял 16 021 соответствующее заявление от граждан из 39 регионов страны. Больше всего заявок пришло из Краснодарского края (1 739 штук), Пензенской (1 614), Ростовской (1 440) и Новосибирской (1 039) областей.

В ЦИК напомнили, что подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно с 29 июля по 8 сентября через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию (ТИК) и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, с 2 по 8 сентября такую заявку можно подать и через участковую избирательную комиссию (УИК).

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.