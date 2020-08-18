В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект о досудебном ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Проект федерального закона предлагает предусмотреть возможность ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, направленную на осуществление деятельности по формированию и поддержке криминальной субкультуры, включая создание интернет-сообществ. Такой механизм позволит субъектам профилактики правонарушений и преступлений оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием сети Интернет и направлять необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект вводит понятия "криминальная субкультура", "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры". По словам сенатора, особую опасность в РФ представляет деятельность по созданию криминальных интернет-сообществ, как правило, лицами, находящимися в исправительных учреждениях. Данные сообщества оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов, уверен автор законопроекта.

"Чтобы контролирующие, компетентные органы могли быстро идентифицировать любую подобную организацию среди других интернет-сообществ и групп, а также прекращать ее деятельность, нужно общее универсальное определение криминальной субкультуры и деятельности по распространению криминальной субкультуры. В случае принятия закона исчезнет необходимость по каждому случаю проводить длительные судебные разбирательства. Кроме того, [у подобных интернет-сообществ] не будет возможности, изменив одну букву в названии, формально уйти из-под запрета", - уточнил Башкин ТАСС.

Согласно законопроекту, криминальная субкультура - система принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения. Кроме того, Башкин предлагает признать деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику (за исключением случаев формирования негативного отношения к идеологии криминальной субкультуры и отсутствия признаков пропаганды или оправдания криминальной субкультуры), принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.

Также под эту деятельность, по мнению сенатора, должны подпадать воспрепятствование исправлению осужденных или призывы к невыполнению основных обязанностей осужденных, возбуждение ненависти или вражды по отношению к сотрудникам органов правопорядка, юстиции, прокуратуры и уголовно-исполнительной системы, судьям.

Признание экстремистским движения АУЕ

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора и признал экстремистским движение АУЕ, запретив его деятельность. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что за 3,5 года в России пресечена деятельность более 30 группировок неформального движения криминальной направленности АУЕ. В Генпрокуратуре РФ отмечают, что деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству, в его деятельность активно вовлекаются подростки и молодежь.