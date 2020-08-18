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Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии

Президент России и французский лидер выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в республике
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Белоруссии. Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Парижа.

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"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - говорится в сообщении. - С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии. "Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", - говорится в сообщении. Также лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях. 

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМакрон, ЭмманюэльПротесты в Белоруссии после выборов президента
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