Глава партии "Новые люди" сообщил о регистрации 452 кандидатов на выборы в сентябре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Основатель компании Faberlic, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что избирательные комиссии 12 субъектов РФ зарегистрировали 452 кандидата от партии на выборы в сентябре.

"От партии "Новые люди" на выборы разного уровня в 13 регионах выдвигались 598 кандидатов. Из них зарегистрированы 452 кандидата, это около трех четвертей от заявленного числа претендентов, остальным отказали под разными предлогами", - сказал Нечаев в ходе пресс-конференции во вторник.

По его словам, кандидаты от партии будут представлены в ходе региональных и муниципальных выборов в Новосибирской, Воронежской, Рязанской, Калужской и Костромской областях, а также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Томске, Самаре, Липецке и Ессентуках.

"Мы прагматичные романтики, поэтому оцениваем результаты регистрации кандидатов, скорее, как умеренно оптимистичные. Наши кандидаты и списки кандидатов в 12 регионах из 13. Это, в общем-то, для партии, которая была учреждена 1 марта, достаточно хороший результат. При этом в 13 регионах мы собрали подписи более чем 300 тыс. человек", - отметил Нечаев.

1 марта на учредительном съезде партии "Новые люди" 120 делегатов приняли решение о создании 55 региональных отделений. Делегаты съезда сформировали центральный совет, который возглавила Ирэна Лукиянова. В апреле Минюст принял решение о государственной регистрации партии "Новые люди".

Центризбирком России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.