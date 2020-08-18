Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев покинул министерство иностранных дел республики и сообщил, что его встреча с дипломатами была плановой.

"Встреча была плановой", - сказал он во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, выйдя из здания МИД Белоруссии. Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД".

Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется. "К оппозиции - нет, не собираюсь", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.