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Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дмитрий Мезенцев покинул МИД Белоруссии. Он сообщил, что встреча в дипведомстве была плановой, обсуждалась подготовка к Форуму регионов и совместной коллегии МИД

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев покинул министерство иностранных дел республики и сообщил, что его встреча с дипломатами была плановой.

"Встреча была плановой", - сказал он во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, выйдя из здания МИД Белоруссии. Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД".

Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется. "К оппозиции - нет, не собираюсь", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. 

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БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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