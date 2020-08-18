Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

Переговоры между РФ и США в Вене прошли интенсивно и энергично, заявил Рябков.

По его словам, диалог РФ с США по стратегической стабильности интенсифицировался с 22 июня.

Рябков не видит сдвигов позиции США в сторону продления СНВ-3.

У США сохраняется заинтересованность участия Китая в переговорах по стратегической стабильности - Рябков.

Новые даты экспертных встреч РФ и США по стратегической стабильности не зафиксированы - Рябков.

Позиция РФ о необходимости участия Франции и Великобритании в переговорах по стратегической стабильности не изменилась, отметил Рябков.

Россия сожалеет о сигналах из США в сторону переноса онлайн-саммита по Ирану - замглавы МИД РФ Рябков.

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