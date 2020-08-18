Посольство России в Мали сообщило о передвижении армейской техники в Бамако

РАБАТ, 18 августа. /ТАСС/. Передвижение армейской техники наблюдается в столице Мали - Бамако. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в этой африканской стране.

"В столице Мали - Бамако - наблюдается передвижение военной техники. По предварительной информации, россияне не пострадали в ходе событий, происходящих в городе. Мы по имеющимся у нас спискам российских граждан, находящихся в Мали - около 200 человек - настоятельно рекомендовали им не выходить в город и не приближаться к скоплениям людей", - сказал собеседник агентства.

"На данный момент сотрудникам посольства РФ не разрешено выходить в город", - отметил он.

Среди россиян, находящихся сейчас в столице Мали городе Бамако, пострадавших в результате нынешних событий нет, сообщил сотрудник посольства РФ в Мали и Нигере.

"Мы всех проинформировали, всем дозвонились и сообщили о происходящих событиях, - отметил работник российской миссии. - Все находятся сейчас в своих домах в безопасности". Необходимые инструкции получили также россияне, работающие в структурах ООН в этой части Африки.

Согласно имеющейся у ТАСС информации, на текущий день в Бамако находятся около 100 граждан России. Это сотрудники посольства, а также те, кто имеет вид на жительство. "Российских туристов в Бамако и Мали сейчас нет", - заметил дипломат.

Вывозной рейс из Бамако с россиянами, которые были вынуждены находиться на территории Мали и Нигера из-за ограничительных мер в связи с пандемией, был совершен 8 июля. Страну на российском самолете покинули 65 граждан РФ.

На своей странице в Facebook посольство РФ в Мали и Нигере попросило российских граждан, находящихся в Бамако, проявлять крайнюю осторожность. "Утром 18 августа в военной части, расположенной в Кати в 20 км от Бамако, произошла перестрелка, - говорится в нем. - Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам, проживающим в Бамако и регионе Куликоро, воздержаться от выхода в город, не приближаться к скоплениям людей и проявлять крайнюю осторожность".

По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. В свою очередь официальный представитель Министерства обороны Мали заявил агентству Associated Press, что "в стране царит полная неразбериха".