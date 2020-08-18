РФ на встрече СБ ООН указала, что только сами белорусы могут решить проблемы своей страны

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Внутренняя ситуация в Белоруссии не должна обсуждаться Советом Безопасности ООН, так как только сами белорусы могут решить внутренние проблемы. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытых консультаций Совбеза, состоявшихся во вторник по инициативе Эстонии и США.

"[На встрече] мы отметили, что ситуация в этой стране не является темой для обсуждения в Совете Безопасности, - написал он в своем Twitter. - Россия подчеркнула, что только сами белорусы без иностранного вмешательства могут решить проблемы в своей стране".

"Также обратили внимание на двойные стандарты западных коллег, которые не выносили на обсуждение Совета схожие поствыборные проблемы и случаи полицейского насилия в их странах", - добавил Полянский.