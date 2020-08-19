В Камчатском крае стартовали дебаты кандидатов в губернаторы

ТАСС, 19 августа. Первые дебаты в рамках избирательной кампании по досрочным выборам губернатора Камчатского края прошли в среду на телеканале "Россия-1" по местному включению. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Участниками дебатов стали кандидаты от политических партий ЛДПР и "Патриоты России" Валерий Калашников и Александр Остриков", - сообщили в пресс-службе избиркома.

По информации избиркома, в ходе первой дискуссии участники дебатов обсудили социально-экономические проблемы края, вопросы кадровой политики на территории региона и задачи по благоустройству Петропавловска-Камчатского. Кандидаты выразили свое мнение относительно важнейших задач, с которыми предстоит разобраться новому главе региона, озвучили актуальные на их взгляд проблемы и поделились идеями их решения.

Теперь теледебаты будут проходить еженедельно со вторника по четверг, на телеканале "Россия-1" в утреннем эфире и в вечернем на телеканале "Россия-24". Они будут доступны для жителей Камчатского края по местным телевключениям. Кроме того, совместные агитационные мероприятия кандидатов можно будет услышать по радио.

Агитационный период продлится до 11 сентября. С 23 августа начнется этап досрочного голосования. Как сообщили в избиркоме края, сейчас более 100 жителей Камчатки подали заявления для голосования по месту нахождения на досрочных выборах. Пункты приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях продолжат работу по 8 сентября. Со 2 по 8 сентября такие пункты будут открыты и в участковых избирательных комиссиях. Кроме того, заявления можно подать в МФЦ и через портал госуслуг.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от "Патриотов России", самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель "Партии Роста" Максим Близнюков.