Рябков дал положительную оценку деятельности МАГАТЭ по задачам в рамках ядерной сделки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили на встрече в Вене участие агентства в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. С российской стороны была высказана положительная оценка деятельности МАГАТЭ в рамках задач по СВПД, говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия России и агентства. Особое внимание было уделено участию МАГАТЭ в реализации СВПД по иранской ядерной программе, а также урегулированию возникших затруднений в связи с применением в Иране Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола к нему. Рябков дал положительную оценку профессионализму, с которым агентство подходит к выполнению задач по применению гарантий в Иране, а также по проверкам в контексте СВПД", - говорится в документе.

Рябков подчеркнул ключевую роль МАГАТЭ в подтверждении исключительно мирного характера иранской ядерной программы. "Было отмечено, что контрольный механизм МАГАТЭ при любых обстоятельствах должен сохранять объективный, деполитизированный, технически обоснованный характер и продолжать полностью соответствовать соглашениям о гарантиях, заключенным между агентством и государствами", - указывается в сообщении.

На встрече Рябков также подтвердил приглашение Гросси посетить РФ после снятия эпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.