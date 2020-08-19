ЦИК выявил 35 попыток двойного голосования по поправкам к конституции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Избирательные комиссии проверили списки избирателей на предмет выявления попыток двойного голосования в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, по итогам проверки было выявлено 35 таких случаев. Об этом сообщил член Центризбиркома России Антон Лопатин на заседании комиссии в среду.

"В ходе проверки рабочей группы [ЦИК] были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеня [на голосовании по поправкам к конституции]", - сказал Лопатин.

Он отметил, что всего ЦИК проверил факты однократности получения бюллетеня в отношении 23 213 участников голосования, из которых 9 971 подавали заявления по системе "Мобильный избиратель" и 13 242 - по дистанционному электронному голосованию. Было принято решение о вскрытии списков участников голосования по 4 817 участкам, расположенных в 84 субъектах РФ.

"[В результате проверки] 25 случаев были выявлены в дни голосования и 10 случаев были выявлены в ходе проверки, то есть это те случаи, о которых не было известно. На нарушителей были составлены протоколы. В настоящее время 13 участников уже привлечены судами к административной ответственности или штрафу в 30 тыс. рублей. По остальным проводятся процессуальные действия", - подчеркнул Лопатин.

Он отметил, что из 25 указанных случаев "два установлены в рамках взаимодействия с МИД РФ". "Это случаи в Израиле и Великобритании", - добавил член ЦИК.

ЦИК России на заседании 21 июля поручил избирательным комиссиям регионов до 30 июля провести проверки однократности получения бюллетеня для общероссийского голосования. Как отмечал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, всего должны быть проверены данные 23 тыс. участников голосования.

О рабочей группе

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 8 июля объявила о создании специальной рабочей группы для выявления попыток двойного голосования по закону о поправке к конституции, которую возглавил член комиссии Лопатин. В состав рабочей группы также вошли члены Центризбиркома Сергей Сироткин, Валерий Гальченко, Александр Клюкин, Николай Левичев, Евгения Орлова, Сиябшах Шапиев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, работники аппарата ЦИК и сотрудники федерального центра информатизации при комиссии.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.