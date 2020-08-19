Жириновский заявил, что ему не дали встретиться с Фургалом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду заявил, что ему и парламентариям от партии не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово".

"Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Это же полный идиотизм", - сказал он журналистам после посещения СИЗО. По его словам, руководство изолятора обосновало это "следственными действиями". Сам Жириновский уверен, что Фургала перевели в другую камеру.

Политик несколько раз подчеркнул, что его, депутатов от ЛДПР и сенаторов должны были допустить к Фургалу по закону без специальных разрешений. "Грубейшее нарушение закона", - констатировал Жириновский.

Лидер ЛДПР также сообщил, что думская фракция партии будет добиваться встречи с Фургалом и отстранения начальника СИЗО "Лефортово" Алексея Ромашева. "Сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием немедленно отстранить от должности начальника СИЗО Ромашева, - резюмировал он. - Мы добьемся, чтобы этому полковнику дали указание пропустить [депутатов] в камеру, обеспечить встречу с Фургалом".